Rappel de « Californian Pistachio Kernel Pistache » de marque Kehar en raison de la bactérie Salmonella

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

07 août, 2026, 08:41 ET

OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ --

Produit : « Californian Pistachio Kernel Pistache »
Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Alberta, Colombie-Britannique

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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