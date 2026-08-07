Rappel de « Californian Pistachio Kernel Pistache » de marque Kehar en raison de la bactérie Salmonella

Rappel de « Californian Pistachio Kernel Pistache » de marque Kehar en raison de la bactérie SalmonellaEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
07 août, 2026, 08:41 ET
OTTAWA, ON, le 7 août 2026 /CNW/ --
Produit : « Californian Pistachio Kernel Pistache »
Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Alberta, Colombie-Britannique
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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