Rappel de « Tahini Halva with Date Sap » de marque Shirreza en raison de la bactérie Salmonella English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
15 mai, 2026, 18:08 ET
OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ -
Produit : « Tahini Halva with Date Sap »
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Colombie-Britannique
Ontario
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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