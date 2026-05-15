Rappel de « Tahini Halva with Date Sap » de marque Shirreza en raison de la bactérie Salmonella English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

15 mai, 2026, 18:08 ET

OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ -

 Produit :     « Tahini Halva with Date Sap »

Problème :           Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :       Colombie-Britannique

                             Ontario

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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