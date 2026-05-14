Rappel de mélanges de boissons en poudre de marque Ghirardelli en raison de la bactérie Salmonella English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

14 mai, 2026, 19:24 ET

OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -

Produit : Mélanges de boissons en poudre

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution : 
En ligne
Ontario
Possiblement d'autres provinces et territoires

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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