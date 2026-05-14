Rappel de mélanges de boissons en poudre de marque Ghirardelli en raison de la bactérie Salmonella English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
14 mai, 2026, 19:24 ET
OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -
Produit : Mélanges de boissons en poudre
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
En ligne
Ontario
Possiblement d'autres provinces et territoires
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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