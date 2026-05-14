Rappel de certains « cuisine de vin » en raison de la présence non déclarée de blé English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

14 mai, 2026, 17:50 ET

OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -
Produit : « Cuisine de vin »

Problème :
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :       
Ontario

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected];Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)