OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -

Produit : « Cuisine de vin »

Problème :

Aliments - Allergène - Blé

Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :

Ontario

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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