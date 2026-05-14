Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
14 mai, 2026, 17:50 ET
OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ -
Produit : « Cuisine de vin »
Problème :
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution :
Ontario
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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