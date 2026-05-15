OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ -

Produit : Micropousses biologiques

Problème : Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène

Distribution : Ontario

Québec

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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