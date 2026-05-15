Rappel de micropousses biologiques de marque Kyan Culture et de marque Farm Boy en raison de la bactérie pathogène E. coli English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

15 mai, 2026, 20:51 ET

OTTAWA, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ -

Produit Micropousses biologiques

Problème Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène

Distribution : Ontario
                       Québec                   

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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