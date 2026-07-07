Rappel de Protéines bonbons de marque Gummy Gainz en raison de la présence de lait déclarée incorrectement

Rappel de Protéines bonbons de marque Gummy Gainz en raison de la présence de lait déclarée incorrectementEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
07 juil, 2026, 12:55 ET
OTTAWA, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ -
Produit : Protéines bonbons
Problème : Aliments - Allergène - Lait
Distribution : Nationale
En ligne
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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