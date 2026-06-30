Rappel de certaines huîtres de marque Five Star Shellfish Inc. en raison de la bactérie Salmonella

Rappel de certaines huîtres de marque Five Star Shellfish Inc. en raison de la bactérie SalmonellaEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
30 juin, 2026, 15:58 ET
OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Certaines huîtres
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution : Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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