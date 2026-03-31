Rappel de produits fromagers contenus dans certaines trousses de repas de marque Hello Fresh en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

31 mars, 2026, 09:55 ET

OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ - 

Produit : Parmesan râpé; Fromage en grains; Féta; Fromage de chèvre; Mozzarella

Problème :
Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution : 
Nationale

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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