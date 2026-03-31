Rappel de produits fromagers contenus dans certaines trousses de repas de marque Hello Fresh en raison de la bactérie Listeria monocytogenes English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
31 mars, 2026, 09:55 ET
OTTAWA, ON, le 31 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Parmesan râpé; Fromage en grains; Féta; Fromage de chèvre; Mozzarella
Problème :
Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution :
Nationale
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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