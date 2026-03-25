Rappel de produits de lait de marques Farmers, Québon, et Natrel en raison de la présence possible de morceaux de verre English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
25 mars, 2026, 19:47 ET
OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Produits de lait
Problème : Aliments - Matières étrangères
Distribution :
Nationale
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Québec
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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