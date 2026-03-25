OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ -

Produit : Produits de lait

Problème : Aliments - Matières étrangères

Distribution :

Nationale

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Québec

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Coordonnées de l'entreprise: Agropur : Québec : 1-800-361-1110, Ontario : 1-800-268-7777, L'ouest du Canada : 1-800-701-6677, Atlantique : 1-800-590-6455; Demandes de renseignements du public : Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]