Rappel de « Long Nakki » et « Short Nakki » en raison de la présence non déclarée de moutarde English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
21 mars, 2026, 09:16 ET
OTTAWA, ON, le 21 mars 2026 /CNW/ -
Produit : « Long Nakki » et « Short Nakki »
Problème : Aliments - Allergène - Moutarde
Distribution :
Ontario
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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