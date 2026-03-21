OTTAWA, ON, le 21 mars 2026 /CNW/ -

Produit : « Long Nakki » et « Short Nakki »

Problème : Aliments - Allergène - Moutarde

Distribution :

Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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