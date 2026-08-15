Rappel de produits de viande de marque Clément le Gourmand en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

15 août, 2026, 09:14 ET

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ --

Produit : Pâté de campagne, Mousse de foie de canard au porto, Pâté de foie au cognac 

Problème - Aliments - Contamination microbienne - Listeria 

Distribution :
Québec

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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