Rappel de produits de viande de marque Clément le Gourmand en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ --

Produit : Pâté de campagne, Mousse de foie de canard au porto, Pâté de foie au cognac

Problème - Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution :

Québec

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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