Rappel de produits de viande de marque Clément le Gourmand en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Rappel de produits de viande de marque Clément le Gourmand en raison de la bactérie Listeria monocytogenesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
15 août, 2026, 09:14 ET
OTTAWA, ON, le 15 août 2026 /CNW/ --
Produit : Pâté de campagne, Mousse de foie de canard au porto, Pâté de foie au cognac
Problème - Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution :
Québec
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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