OTTAWA, ON, le 30 avril 2026 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est déterminée à protéger les ressources végétales du Canada contre les organismes nuisibles envahissants qui menacent nos forêts et notre industrie forestière. Elle a donc mis en place des mesures visant à protéger l'économie du Canada en ralentissant la propagation de l'agrile du frêne vers des régions non infestées du Canada.

La présence de l'insecte ayant été détectée hors des zones réglementées, l'ACIA a mis à jour ces zones afin d'y inclure trois secteurs au Québec (un territoire municipal et deux municipalités régionales de comté [MRC]) et une partie d'un comté en Nouvelle-Écosse.

Il est essentiel de prévenir et de ralentir la propagation des espèces envahissantes, comme l'agrile du frêne, pour protéger les forêts, les plantes indigènes et les industries du secteur forestier.

La zone réglementée s'étend maintenant aux MRC de Bonaventure et de Charlevoix-Est ainsi qu'à la ville de La Tuque, au Québec, de même qu'à une partie du comté de Hants, en Nouvelle-Écosse. Par conséquent, il est interdit de déplacer des produits de frêne (tels que les billes, les branches et les copeaux de bois) ainsi que toutes les essences de bois de chauffage hors de la zone réglementée sans l'autorisation de l'ACIA. Si vous devez déplacer des produits de frêne ou du bois de chauffage, veuillez communiquer avec le bureau de l'ACIA de votre région pour obtenir une autorisation écrite.

Bien que l'agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il s'agit d'un insecte ravageur très destructeur pour les frênes. Il a déjà tué des millions de frênes au Canada et aux États-Unis, et il représente une menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l'Amérique du Nord.

L'ACIA continuera d'effectuer des dépistages et de surveiller la propagation de cet organisme nuisible dans le cadre de son programme annuel de surveillance et, à la suite d'une consultation publique à l'automne 2025 sur la réévaluation de sa stratégie de gestion de l'agrile du frêne, prévoit rendre sa décision finale en 2026.

Si vous repérez l'agrile du frêne à l'extérieur des zones réglementées, signalez-le à l'ACIA pour aider à enrayer la propagation.

Faits en bref

Le déplacement de bois de chauffage non traité est un moyen commun de propagation des insectes envahissants et des maladies.

La présence de l'agrile du frêne a été confirmée pour la première fois au Canada en 2002; depuis, elle a été détectée dans certaines parties de six provinces (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse). Elle se propage vers de nouvelles zones en raison du déplacement de bois de chauffage et de produits de frêne (tels que les bûches, les branches et les copeaux de bois).

L'ACIA réglemente ce ravageur afin de protéger les forêts, les arbres des municipalités et les pépinières du Canada.

Le Canada est l'un des plus grands exportateurs de produits forestiers au monde. Le secteur forestier contribue à raison de 27 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et emploie près de 200 000 personnes.

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Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes‑ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613‑773‑6600, [email protected]