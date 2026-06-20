Rappel de Collations au soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et / ou d'œufs

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

20 juin, 2026, 11:10 ET

OTTAWA, ON, le 20 juin 2026 /CNW/ - 

Produit Collations au soja

Problème Aliments - Allergène - Œufs
                    Aliments - Allergène - Blé
                    Aliments - Allergène - Gluten

Distribution : En ligne
                       Ontario
                       Québec

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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