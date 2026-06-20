Rappel de Collations au soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et / ou d'œufs

Rappel de Collations au soja de marque Wu Xian Zhai en raison de la présence non déclarée de blé et / ou d'œufsEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
20 juin, 2026, 11:10 ET
OTTAWA, ON, le 20 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Collations au soja
Problème : Aliments - Allergène - Œufs
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution : En ligne
Ontario
Québec
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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