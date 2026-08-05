Rappel de Champignons Mini Bella biologique tranchés de marque Highline en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

05 août, 2026, 10:06 ET

OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ -- 

Produit : Champignons Mini Bella biologique tranchés

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria

Distribution : Alberta

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)