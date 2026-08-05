Rappel de Champignons Mini Bella biologique tranchés de marque Highline en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Rappel de Champignons Mini Bella biologique tranchés de marque Highline en raison de la bactérie Listeria monocytogenesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
05 août, 2026, 10:06 ET
OTTAWA, ON, le 5 août 2026 /CNW/ --
Produit : Champignons Mini Bella biologique tranchés
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria
Distribution : Alberta
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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