Rappel de « Authentic Pounded Yam (Iyan) IYANINSTANT » de marque Ola-Ola en raison de la présence non déclarée de lait

Rappel de « Authentic Pounded Yam (Iyan) IYANINSTANT » de marque Ola-Ola en raison de la présence non déclarée de laitEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
26 juin, 2026, 19:28 ET
OTTAWA, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ -
Produit : « Authentic Pounded Yam (Iyan) IYANINSTANT »
Problème : Aliments - Allergène - Lait
Distribution :
Nationale
En ligne
Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public: Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article