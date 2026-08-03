Récolte de bois de chauffage dans les forêts publiques en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : du 20 août au 14 décembre 2026

CAPLAN, QC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts informe la population que la période de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour la saison 2026 se déroulera du 20 août au 14 décembre inclusivement.

Il est obligatoire de détenir un permis d'intervention pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques. Ce permis autorise son détenteur ou sa détentrice à récolter un maximum de 22,5 m³ apparents de bois, à 1,85 $ plus taxes le mètre cube apparent. Ce taux peut être mis à jour en tout temps.

Les personnes qui désirent obtenir un permis peuvent en faire la demande en ligne sur Québec.ca ou auprès des bureaux des unités de gestion de la région, en prenant rendez-vous par courriel ou par téléphone avant de se présenter sur place :

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs - Caplan

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 388-2125, poste 604860

Unité de gestion de la Gaspésie - Gaspé

Courriel : [email protected]

Téléphone : 418 360-8371, poste 609394

Rappelons que la récolte de bois de chauffage est limitée aux essences prescrites dans les secteurs de récolte désignés sur les documents liés au permis. Comme toute intervention en forêt, cette activité est soumise à des règles strictes auxquelles le détenteur ou la détentrice du permis doit se conformer.

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Information :

Julie Gaudreault

Conseillère en communication

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts