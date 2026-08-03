Aménagement forestier dans le Nord-du-Québec - Consultation publique du 3 au 27 août 2026

LEBEL-SUR-QUÉVILLON, QC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les modifications prévues dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) et sur le plan d'aménagement spécial (PAS) de récupération des bois brûlés du feu 284 sur le territoire public de la région.

Unités d'aménagement visées par cette consultation

Ces PAFIO présentent les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, des éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages dans les unités d'aménagement 026-62 et 026-65.

Le PAS inclut les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux de récolte de bois ainsi que la localisation des chemins et autres infrastructures à construire ou à améliorer dans les unités d'aménagement 085-51 et 085-62.

Jusqu'au 27 août 2026 à 23 h 59, les citoyennes et citoyens pourront consulter les plans d'aménagement et transmettre leurs commentaires en ligne :

Québec.ca/consultations-forêt-nord-du-québec .

Séance d'information pour la population

Les spécialistes du Ministère tiendront une séance d'information où seront précisés les secteurs d'intervention potentiels présentés en consultation publique, la façon d'émettre des commentaires en ligne et les suites données aux préoccupations émises. Une période de questions des participantes et participants conclura l'activité.

Unités d'aménagement 085-51 et 085-62 : le mercredi 12 août 2026 à 18 h 30, local A de l'édifice municipal, au 2709, boulevard du Curé-McDuff, Beaucanton.

Unités d'aménagement 026-62 et 026-65 : le mardi 25 août 2026 à 18 h 30 à la salle du conseil de l'hôtel de ville, au 650, 3e Rue, Chibougamau.

Pour plus d'information

Les spécialistes du Ministère sont disponibles par courriel, au [email protected], ou sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de Chibougamau

624, 3e Rue

Chibougamau (Québec) G8P 1P1

Téléphone : 418 748-2647 ou 1 833 361-0001, poste 0

Unité de gestion de Mont-Plamondon

645, 1re Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 3P3

Téléphone : 819 339-7623 ou 1 833 361-0001, poste 0

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux :

Information :

Marie-Joëlle Côté

Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts