Ramzi Lameche condamné à 2 ans d'emprisonnement dans la collectivité pour avoir produit près de 600 fausses preuves vaccinales

MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Ramzi Feth Ennor Lameche a été condamné à deux ans moins un jour d'emprisonnement dans la collectivité pour abus de confiance et de fabrication de faux documents, hier au palais de justice de Montréal.

Il devra également réaliser 100 heures de travaux communautaires qui doivent être faites dans les 18 premiers mois et devra acquitter une amende compensatoire de 45 000$ à défaut de quoi il devra purger une peine de 18 mois de prison.

L'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) a permis de démontrer qu'alors qu'il était à l'emploi du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, M. Lameche a produit 598 fausses preuves vaccinales entre juillet et novembre 2021. Ces documents officiels du gouvernement servaient à avoir accès à certains lieux publics alors que la pandémie de COVID-19 forçait la restriction des rassemblements pour éviter la propagation du virus.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

