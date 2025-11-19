Équipement roulant du gouvernement : deux fonctionnaires accusés d'abus de confiance, de vol et de trafic de biens criminellement obtenus

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Deux employés du Centre de gestion de l'équipement roulant de Vaudreuil et de Salaberry-de-Valleyfield, Sacha Delforge et Pascal Pelletier, sont accusés d'abus de confiance, de vol et de trafic de bien criminellement obtenus des suites d'une enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC).

Entre le 1er mars et le 28 novembre 2024, les deux fonctionnaires auraient volé du matériel et des équipements appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour ensuite les offrir à la vente sur la plateforme Marketplace de Facebook.

Ils devront comparaître au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield le 26 janvier prochain.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant un dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

