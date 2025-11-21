Le commissaire à la lutte contre la corruption visite la mairie de Saguenay

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer, rencontrera aujourd'hui des membres de la Ville de Saguenay, notamment le maire, M. Luc Boivin.

« Je remercie le maire Boivin de même que les membres de la direction de la Ville pour leur accueil aujourd'hui. Une de nos missions premières, à l'UPAC, c'est la prévention. C'est par ce genre de rencontre que nous pouvons sensibiliser les élus et les hauts fonctionnaires aux risques de corruption et de fraude, et en appeler à leur vigilance », déclare M. Richer.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) offre des séances de sensibilisation à la corruption et la fraude, de même que divers outils destinés à prévenir les actes répréhensibles pour les secteurs public et privé. Pour obtenir davantage d'information, contactez-nous à l'aide de ce formulaire.

Le commissaire Richer souhaite que cette rencontre d'aujourd'hui trouve écho dans différentes régions afin de partir à la rencontre des administrations municipales du Québec.

« Le meilleur remède contre la corruption, c'est la prévention. Aujourd'hui, on ajoute une brique au mur permettant de bloquer les actes répréhensibles », souligne le commissaire.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant un dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345