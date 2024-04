TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - Jordan Black, chef de la direction et administrateur, Ramp Metals Inc. TSXV: RAMP; « Ramp Metals »), et son équipe se sont joints à Omar Khafagy, gestionnaire de l'accès des entreprises, Bourse de Toronto (TSX), afin d'ouvrir les marchés et de souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX (TSXV).

Ramp Metals est une société d'exploration de métaux de base et de métaux pour batteries ayant deux propriétés phares situées dans le nord de la Saskatchewan, et une propriété située dans le comté de Nye, au Nevada.

Ramp Metals Inc. ouvre les marchés Jeudi 25 avril 2024

