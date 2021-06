Soutenez vos restaurants locaux en étant #ÀNouveauEnsemble en toute sécurité avec À votre santé!

TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - Maintenant que le pays progresse dans ses efforts de vaccination contre la COVID-19 et que notre regard se tourne vers des jours meilleurs, Stella Artois Canada dévoile aujourd'hui la campagne À votre santé! pour encourager les Canadiens à se mobiliser pour que le pays se remette et pour que les moments que nous pourrons partager autour d'une bière et d'un repas soient encore plus agréables.

Soutenez vos restaurants locaux en étant #ÀNouveauEnsemble en toute sécurité avec À votre santé! (Groupe CNW/Labatt Breweries of Canada)

Avec À votre santé!, Stella Artois compte encourager les Canadiens à s'impliquer et à soutenir la reprise de l'économie. Comme les restrictions s'assouplissent, les gens commencent à se réunir à nouveau dans leurs lieux préférés en toute sécurité, et l'industrie de la restauration, qui a reçu un coup dur, en bénéficiera directement. Stella Artois offre aux Canadiens un bon de 10 $ qui peut être utilisé dans tous les restaurants participants, partout au Canada.

« Chez Stella Artois, nous faisons notre part pour soutenir le rétablissement sûr et solide de notre pays et pour que nous puissions être à nouveau ensemble dans les lieux et avec les personnes qui nous ont tant manqué, » explique Mike Bascom, directeur principal du marketing pour Stella Artois. « À votre santé! propose l'unité, le soutien sécuritaire des restaurants locaux, la création de souvenirs et la célébration d'événements marquants. »

Depuis le début de la pandémie, Stella Artois a pris les devants en soutenant les restaurants et les bars, qui figurent parmi les plus touchés, grâce à son programme Ralliement pour les restaurants. Le programme de carte-cadeau a permis d'infuser presque 1 million $ dans l'industrie de la restauration depuis son lancement en avril 2020.

« Nous sommes fiers d'avoir été au rendez-vous autant dans les temps difficiles que lors des grandes célébrations, et la dernière année n'a pas été différente, » ajoute Bascom. « Les Canadiens ont fait beaucoup de chemin et nous voulons leur dire merci en leur offrant À votre santé!. »

Les efforts de vaccination du Canada ont contribué à la réouverture de l'économie. À ce jour, environ 35,5 millions de Canadiens ont reçu leur première dose, ce qui fait du Canada le pays ayant administré le plus de premières doses au monde, et environ 9,97 millions de Canadiens sont pleinement vaccinés, ce qui représente 26,5 pour cent de la population.

Comment participer : Les Canadiens en âge de consommer de l'alcool peuvent s'inscrire au www.ralliementpourlesrestaurants.ca, en inscrivant le code de promotion CHALICE, pour obtenir un bon de 10 $ (jusqu'à épuisement des stocks) qu'ils pourront utiliser dans tous les restaurants participants du pays.

Pour visionner la campagne cliquez ici.

À propos de Stella Artois

Stella Artois® s'inscrit dans une tradition de brassage belge qui remonte à 1366. Elle est la première bière belge au monde. Elle est présente dans 95 pays. Stella Artois est une pilsen blonde filtrée par le fond. Cette bière très désaltérante au cœur malté et à la finition nette offre une saveur pleine et une touche d'amertume. Stella Artois est à son meilleur lorsqu'elle est servie entre 3 et 5 degrés Celsius, dans le Verre Stella Artois unique et dans le respect du rituel de service en neuf étapes. C'est ainsi que l'on peut déguster cette lager standard dorée à la perfection. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.stellaartois.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jennifer Damiani

Directrice des communications, La Brasserie Labatt du Canada

[email protected]

514-364-8086

Laetitia Harty

Conseillère principale

[email protected]

514-796-4854

SOURCE Labatt Breweries of Canada