LABATT : FIÈRE DE BRASSER LES BIÈRES PRÉFÉRÉES DES CANADIENS, ICI MÊME AU PAYS

« Budweiser, Bud Light et Busch sont brassées au Canada avec 100 % d'orge canadienne. Elles sont le reflet du savoir-faire et de l'engagement de nos 3 500 employés ainsi que de la vitalité des communautés où nous sommes implantés », souligne Marcelo Michaelis, président des Brasseries Labatt du Canada.

Au cours des dix dernières années, Labatt a investi plus de 1,1 milliard de dollars pour moderniser ses installations et soutenir les communautés locales, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement du secteur brassicole au Canada. L'entreprise entend poursuivre sur cette lancée afin d'offrir aux consommateurs une vaste gamme de produits de grande qualité, brassés localement.

Voici nos marques fabriquées au Canada :

Budweiser

Budweiser Zero

Bud Light

Bud Light - Saveurs (Bud Light Lime, Bud Light Pomme, Bud Light Double Lime, Bud Light Limonade aux Fraises)

Busch

Busch Light

Corona

Corona Cero

Keith's

Michelob Ultra

Stella Artois

Kokanee

NÜTRL

Mike's

Cutwater

American Vintage

Palm Bay

À propos des Brasseries Labatt

Les Brasseries Labatt et l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3 600 employé.e.s, un portefeuille inégalé de plus de 70 produits dont Bud Light, Busch, Corona, Michelob Ultra et Modelo Especial. L'entreprise propose également des boissons prêtes-à-boire comme Cutwater, Mike's Hard et NÜTRL, ainsi que des options sans alcool, telles que Budweiser Zero et Corona Sunbrew 0.0 %. Avec six grandes brasseries et quatre brasseries artisanales réparties aux quatre coins du pays, notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Forts de 177 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer Un avenir plus prometteur.

