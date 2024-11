De nouveaux camions de livraison électriques contribuent à l'objectif de carboneutralité d'ici 2040

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - La Brasserie Labatt a acquis 10 nouveaux camions électriques à batterie pour ses opérations logistiques au Québec. Cette vente constitue la plus importante commande unique de camions VNR Electric pour Volvo Trucks au Canada, représentant près de 25 % de leurs livraisons. Ce dernier investissement s'ajoute à l'annonce récente de l'acquisition du tout premier camion de réparation mobile à zéro émission pour la province.

« L'intégration de camions électriques dans notre flotte marque une étape importante pour nos activités et notre objectif de livrer la bière à nos clients de la manière la plus efficace possible », a déclaré Sarah Genetti, directrice principale de l'approvisionnement et du développement durable à la Brasserie Labatt. « Cette initiative est une étape supplémentaire vers notre objectif mondial d'atteindre la carboneutralité dans nos émissions dans l'ensemble de nos activités d'ici 2040 et reflète notre engagement à adopter des solutions innovantes qui réduisent notre empreinte carbone. »

L'investissement de 5 470 000 $ de Labatt dans la nouvelle flotte de camions électriques a été subventionné par une contribution de 750 000 $ du gouvernement du Canada dans le cadre de son programme Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (iVMLZE), tandis que le gouvernement du Québec a contribué à hauteur de 875 000 $ par le biais de son programme Écocamionnage « Volet 1 - Acquisition des technologies ».

« L'électrification des transports est un moyen puissant de lutter contre le changement climatique », a rappelé l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique. « En intégrant des véhicules électriques, des entreprises comme Labatt prennent des mesures pertinentes pour réduire leur empreinte écologique - des efforts qui méritent d'être reconnus et encouragés. »

Déjà en service au Québec, la flotte a livré 270 000 caisses de produits à ce jour. Chaque camion électrique élimine les émissions d'environ six véhicules conventionnels*. La nouvelle flotte permettra donc une réduction totale des émissions équivalente à celle de 60 voitures. Les camions électriques Volvo VNR offrent une autonomie allant jusqu'à 280 km avec une configuration à quatre batteries de 300 kWh d'énergie utilisable. Ils fournissent une puissance de 340 kWh, soit 455 ch, avec un couple maximal de 4 051 lb/pi. De plus, ils disposent d'une capacité de remorquage de 80 000 lb PNBC (poids nominal brut combiné).

Au centre de distribution Labatt de Montréal, où chaque véhicule parcourt en moyenne 50 km par jour, et au centre de distribution de Bois-des-Filion, où ils parcourent en moyenne 110 km par jour, les nouveaux camions électriques bénéficient d'une vaste infrastructure de recharge sur place. Montréal compte trois bornes ABB Terra 54 et Terra 124 à port unique et deux bornes à double port, tandis que Bois-des-Filion compte une borne à port unique et deux bornes à double port. Les équipes de livraison de Labatt ont reçu une formation complète pour utiliser efficacement les véhicules à batterie électrique récemment achetés et la rétroaction des conducteurs et conductrices ont été très positives, soulignant la facilité de conduite, l'excellente visibilité de la cabine et le fonctionnement silencieux des camions.

À propos de la Brasserie Labatt

La Brasserie Labatt est l'une des entreprises les mieux établies du Canada et sa principale compagnie de production de boissons, avec plus de 3 500 employé•e•s, un portefeuille inégalé de plus de 70 produits tels que Budweiser, Busch, Corona, Michelob ULTRA, NÜTRL et Bud Light, six brasseries principales et quatre brasseries artisanales d'un océan à l'autre. Notre personnel constitue la force motrice de notre entreprise, brassant les boissons les plus appréciées au monde, construisant des marques emblématiques et créant des expériences enrichissantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Forts de 177 ans d'excellence brassicole, nous cherchons toujours à proposer de nouvelles façons de vivre les moments de la vie, à rêver grand pour faire progresser notre secteur et à avoir un impact significatif sur nos communautés grâce à notre objectif collectif de créer Un avenir plus prometteur.

À propos de Volvo Trucks Amérique du Nord

Volvo Trucks Amérique du Nord , dont le siège se trouve à Greensboro, en Caroline du Nord, est l'un des principaux constructeurs de poids lourds en Amérique du Nord. Son engagement Uptime Services est assuré par un réseau de près de 400 concessionnaires agréés en Amérique du Nord et par le Volvo Trucks Uptime Center, ouvert 24 h/24 et 7 j/7. Chaque camion Volvo est assemblé dans l'usine Volvo Trucks New River Valley à Dublin, en Virginie, qui répond aux normes internationales ISO 9001 pour la qualité, 14 001 pour la protection de l'environnement et détient une double certification ISO 50001/Superior Energy Performance au niveau platine, indiquant une excellence durable dans la gestion de l'énergie. Volvo Trucks Amérique du Nord fournit des solutions de transport complètes à ses clients, en proposant une gamme complète de véhicules diesel, à carburant alternatif et entièrement électriques, et fait partie de l'organisation mondiale de Volvo Trucks.

Volvo Trucks fournit des solutions de transport complètes pour les clients professionnels exigeants avec sa gamme complète de camions de poids moyen et lourd. Le service à la clientèle est assuré par un réseau mondial de concessionnaires comptant 2 200 points de service dans environ 130 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 12 pays à travers le monde. En 2023, environ 145 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux de camions, d'autobus, d'équipements de construction et de moteurs marins et industriels. Le groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Le travail de Volvo Trucks est basé sur les valeurs fondamentales de la qualité, de la sécurité et du respect de l'environnement.

*Source : Données internes sur l'utilisation des camions Labatt et EPA Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle (Émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule des passagers typique selon l'EPA)

SOURCE Labatt Breweries of Canada

