BANGKOK, 19 novembre 2025 /CNW/ - Maxion Tech Co., ltd. est ravie d'annoncer que les pré-inscriptions pour Ragnarok Online Landverse America sous licence officielle de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM : GRVY) sont désormais ouvertes!

Lancé le 11 décembre 2025, ce titre fait entrer l'univers légendaire de Ragnarok Online dans l'ère du Web3, combinant le jeu nostalgique du JRMM avec la propriété d'articles basée sur la chaîne de blocs et une économie axée sur les joueurs.

À compter du 13 novembre 2025, les joueurs pourront participer à l'événement de pré-inscription et de pré-vente, où ils auront l'occasion exclusive d'acheter des forfaits et des articles pour le jeu à l'avance, ce qui permettra aux premiers clients de se préparer à leur aventure avant le lancement officiel.

À la suite du succès de la version mondiale, Ragnarok Online Landverse America réinvente l'aventure classique de Ragnarok avec des éléments visuels améliorés, une économie axée sur les joueurs et un jeu modernisé conçu pour répondre aux attentes des amateurs de JRMM d'aujourd'hui.

« Ragnarok Online Landverse America représente notre engagement à redynamiser l'un des jeux de rôle en ligne les plus populaires grâce à une nouvelle technologie et à une nouvelle orientation créative, a déclaré M. Net, responsable de produits chez Maxion.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Gravity de proposer une version qui fait écho au charme nostalgique de Ragnarok tout en faisant évoluer l'expérience pour l'adapter à l'ère moderne. »

Ce que vous réserve Ragnarok Online Landverse America

Les joueurs peuvent explorer un vaste monde fantastique combinant le charme classique de Ragnarok avec des systèmes de jeu de nouvelle génération. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Jeux pour PC Ragnarok Online (RO) nostalgiques enrichis de fonctionnalités cryptographiques, des NFT et du Web3.

Un écosystème « Jouer pour gagner de l'argent » juste et sécurisé, basé sur la propriété réelle des joueurs.

Une révolution dans le monde du jeu vidéo grâce à la collaboration entre le JRMM le plus apprécié et la technologie innovante de l'infrastructure de la chaîne de blocs.

Des récompenses exclusives pendant la préinscription

Pour célébrer le prochain lancement, les premiers inscrits peuvent recevoir des récompenses exclusives, notamment :

Costume Rainbow Poring Hat

Token of Siegfried

Adamantine Blessing

[Event] Défilement Pet

Et bien plus encore!

Les joueurs peuvent dès à présent se pré-inscrire à l'adresse https://rola.maxion.gg/pre-register et obtenir des récompenses d'étape à mesure que le nombre total de participants augmente.

Calendrier de l'événement

Période de préinscription : du 13 novembre au 10 décembre 2025

du 13 novembre au 10 décembre 2025 Période de prévente : du 13 novembre au 10 décembre 2025

Test bêta fermé : du 20 au 26 novembre 2025

du 20 au 26 novembre 2025 Lancement officiel : 11 décembre 2025

Comment participer

Rendez-vous sur https://rola.maxion.gg/pre-register Cliquez sur « Préinscription » et créez votre compte. Suivez les chaînes officielles de la communauté pour obtenir des informations sur les mises à jour, les récompenses et les événements.

Restez en contact :

Recevez les dernières actualités, les mises à jour et les événements de lancement sur nos chaînes officielles :

Site Web : https://rola.maxion.gg

Facebook : https://www.facebook.com/ROLAmericas

X : https://x.com/ROLAmericas

Discord :https://discord.com/invite/ArndECVJrn

À propos de Maxion Tech Co., ltd.

Fondée en 2021, Maxion Tech Co., ltd. est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de jeu, notamment les jeux basés sur le Web3 et la chaîne de blocs. L'entreprise s'associe à des développeurs et à des éditeurs pour intégrer la propriété des actifs numériques et les économies décentralisées dans les jeux, faisant ainsi le pont entre les jeux traditionnels et la technologie Web3 de nouvelle génération.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Fondée en avril 2000 et cotée au Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société mondiale de jeux vidéo de premier plan basée en Corée. Mieux connue pour son produit phare, le jeu de rôle en ligne multijoueur Ragnarok Online, Gravity continue d'étendre sa présence mondiale grâce à un portefeuille de jeux en ligne et mobiles qui captivent l'imagination des joueurs du monde entier.

PERSONNE-RESSOURCE : Jung Woo Park ([email protected] / +821099435507)