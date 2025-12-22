BANGKOK, 22 décembre 2025 /CNW/ - La société Maxion Tech Co., Ltd. est heureuse d'annoncer le lancement officiel du jeu Ragnarok Online Landverse America sous licence officielle de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM : GRVY).

Lancé le 18 décembre 2025, le jeu fait entrer l'univers emblématique de « Ragnarok Online » dans l'ère du Web3 en combinant l'expérience classique du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, la propriété d'objets fondée sur la chaîne de blocs et une économie axée sur les joueurs.

Des événements de préinscription et de prévente, organisés à partir du 13 novembre 2025 dans la perspective du lancement, ont permis aux premiers enthousiastes de bénéficier d'offres intrajeu exclusives et de se préparer à la sortie officielle.

Pour célébrer le lancement officiel, les joueurs peuvent réserver pendant une durée limitée le « premier kit d'aventure ». Conçu pour aider les joueurs à démarrer dans « Ragnarok Online Landverse America », cet ensemble de prestige comprend un titre de joueur unique, des pierres de lune haut de gamme et une sélection spéciale d'objets essentiels pour améliorer l'expérience d'aventure.

Les festivités de lancement s'accompagnent de toute une série d'événements communautaires visant à récompenser les joueurs à chaque étape de leur parcours. Les aventuriers peuvent participer à la mission, à la course de niveau de guilde à enjeux élevés et au début de la saison 1 de la chasse aux monstres. Un défi complet de perfectionnement propose par ailleurs des incitatifs exceptionnels pour les joueurs qui arriveront en tête. Consultez le site officiel du jeu « Ragnarok Online Landverse America » afin de connaître tout le programme des activités et les niveaux de récompenses.

Les joueurs peuvent désormais immédiatement explorer le monde de « Ragnarok Online Landverse America », accéder au contenu intrajeu et participer à son économie fondée sur la chaîne de blocs dès le début de leur parcours.

À la suite du succès de la version mondiale, Ragnarok Online Landverse America réinvente l'aventure classique de Ragnarok avec des visuels améliorés, une économie axée sur les joueurs et une jouabilité modernisée, pensée pour répondre aux attentes actuelles des passionnés de jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

« Ragnarok Online Landverse America illustre notre détermination à revitaliser l'un des jeux de rôle en ligne les plus appréciés grâce à une nouvelle technologie et à un changement d'orientation créative », a déclaré Net, responsable de produit chez Maxion.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Gravity pour livrer une version qui résonne avec le charme nostalgique de Ragnarok tout en faisant évoluer l'expérience pour l'adapter à l'époque moderne. »

À quoi s'attendre dans « Ragnarok Online Landverse America »

Les joueurs peuvent explorer un vaste monde fantastique qui associe le charme classique de Ragnarok à des systèmes de nouvelle génération pour redéfinir l'expérience de jeu. Principales caractéristiques :

De nostalgiques jeux PC « Ragnarok Online » portés par les fonctionnalités de cryptomonnaies, de jetons non fongibles et du Web3.

Un écosystème « Jouer pour gagner » équitable et sécurisé, axé sur la propriété réelle des joueurs.

Une collaboration entre le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur favori et la technologie novatrice de l'infrastructure de chaîne de blocs qui révolutionne le monde du jeu virtuel.

Comment participer

Cliquez sur le lien de téléchargement Créez votre compte et connectez-vous pour entrer dans l'aventure. Suivez les canaux communautaires officiels pour obtenir les dernières nouvelles, les annonces et les informations sur les événements intrajeu.

Restez branchés

Consultez nos canaux officiels pour suivre les dernières nouvelles, les mises à jour liées aux correctifs et les informations sur les événements de lancement :



Site internet : https://rola.maxion.gg

Facebook : https://www.facebook.com/ROLAmericas

X : https://x.com/ROLAmericas

Discord : https://discord.com/invite/ArndECVJrn

À propos de Maxion Tech Co., Ltd.

Fondée en 2021, la société mondiale de technologie de jeu Maxion Tech Co., Ltd. est spécialisée dans le jeu fondé sur la chaîne de blocs et le Web3. L'entreprise collabore avec des développeurs et des éditeurs pour intégrer la propriété d'actifs numériques et les économies décentralisées dans les jeux, en conciliant expérience de jeu traditionnelle et technologie Web3 de nouvelle génération.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Fondée en avril 2000 et cotée sur le marché mondial Nasdaq (GRVY), Gravity Co., Ltd. est une société de jeu mondiale de premier plan établie en Corée. Surtout connue pour Ragnarok Online, son jeu de rôle en ligne massivement multijoueur phare, Gravity continue d'étendre sa présence mondiale en développant une gamme de jeux en ligne et mobiles propre à captiver l'imagination des joueurs du monde entier.

