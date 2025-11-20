BANGKOK, 20 novembre 2025 /CNW/ -- Maxion Tech Co., Ltd. est heureuse d'annoncer que le test de la version bêta pour Ragnarok Online Landverse America - sous licence officielle de GRAVITY Co., Ltd. (NasdaqGM : GRVY) aura lieu du 20 au 26 novembre 2025.

Ce test de la version bêta offre aux joueurs la première occasion de découvrir comment l'univers en ligne légendaire de Ragnarok a été réinventé à l'ère du Web3, combinant le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur teinté de nostalgie avec la propriété d'articles basée sur la chaîne de blocs et une économie axée sur les joueurs. Les participants auront un aperçu des systèmes de base et pourront tester l'équilibre des jeux et explorer les fonctions améliorées du Web3 avant le lancement officiel.

En plus du test de la version bêta, des périodes de préinscription et de précommande sont également ouvertes du 13 novembre au 10 décembre 2025, ce qui permet aux joueurs d'obtenir des récompenses et des articles exclusifs avant le lancement officiel du 11 décembre.

Découvrez le jeu au début du test de la version bêta

Au cours de la période du test de la version bêta (du 20 au 26 novembre, dès 9 h, UTC+7), les joueurs pourront explorer le charme classique du vaste univers fantastique de Ragnarok amélioré par des systèmes de nouvelle génération, notamment :

Jeu pour PC Ragnarok Online teinté de nostalgie et enrichi de fonctionnalités cryptographiques, des NFT et du Web3.

Un écosystème « Jouer pour gagner de l'argent » juste et sécurisé basé sur une véritable propriété numérique.

Une structure de jeu de rôle en ligne massivement multijoueur revisitée qui est fondée sur l'infrastructure de la chaîne de blocs.

Le test de la version bêta se concentrera sur la progression précoce du jeu, le test des classes d'objets, le comportement économique des joueurs et les performances des serveurs, donnant aux participants un premier aperçu significatif de la prochaine version de lancement.

Préinscription et précommande (du 13 novembre au 10 décembre 2025)

Bien que le test de la version bêta occupe l'avant-scène, les joueurs peuvent également participer à l'événement de préinscription en cours pour obtenir des récompenses importantes, par exemple :

Rainbow Poring Hat

Token of Siegfried

Adamantine Blessing

[Événement] Pet Scroll

…et plus encore.

Dans le cadre de la précommande, les premiers clients pourront acheter des forfaits exclusifs pour le jeu et préparer des articles en prévision du lancement.

Vous pouvez faire votre préinscription dès maintenant à : https://rola.maxion.gg/pre-register

Calendrier de l'événement

Test de la version bêta : 20 novembre - 26 novembre 2025

Préinscription : 13 novembre - 10 décembre 2025

Précommande : 13 novembre - 10 décembre 2025

Lancement officiel : 11 décembre 2025

Comment participer au test de la version bêta

Le test de la version bêta est ouvert à tous

Visiter le site https://rola.maxion.gg/ Télécharger le client (nous publierons les sites de réseautage social officiels plus tard lorsqu'ils seront prêts à être téléchargés) Ouvrir le client et commencer à jouer

Restez en contact :

Site Web : https://rola.maxion.gg

Facebook : https://www.facebook.com/ROLAmericas

X : https://x.com/ROLAmericas

Discord : https://discord.com/invite/ArndECVJrn

À propos de Maxion Tech Co., Ltd.

Fondée en 2021, Maxion Tech est une entreprise mondiale spécialisée dans les technologies de jeu, notamment les jeux basés sur le Web3 et le divertissement interactif axé sur la chaîne de blocs. Maxion collabore avec des partenaires mondiaux pour intégrer la propriété numérique et les économies décentralisées aux expériences de jeu de prochaine génération.

À propos de Gravity Co., Ltd.

Fondée en avril 2000 et inscrite sur le Nasdaq Global Market (GRVY), Gravity est une entreprise mondiale de jeux de premier plan mieux connue pour son produit phare de jeu en ligne massivement multijoueur, Ragnarok Online, et continue de prendre de l'expansion dans le monde entier avec différents jeux en ligne et pour appareils mobiles.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828293/image_5018407_7568018.jpg

SOURCE Maxion Tech Co., ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Jung Woo Park ([email protected] / +821099435507)