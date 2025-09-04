ST. CATHARINES, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Niagara Transit bénéficie d'un investissement majeur de plus de 128 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario et de la région de Niagara qui lui permettra de renouveler son parc de véhicules de transport en commun et d'améliorer ses services.

Aujourd'hui, Chris Bittle, député de St. Catharines, l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, l'honorable Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest, et Mat Siscoe, maire de la Ville de St. Catharines et président de la Niagara Transit Commission, ont annoncé le financement conjoint de huit projets de Niagara Transit réalisés à St. Catharines dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce financement servira à acheter 124 autobus diesel conventionnels qui remplaceront les véhicules de Niagara Transit qui ont atteint la fin de leur durée de vie, contribuant ainsi à offrir une expérience moderne et plus pratique aux usagers. Les nouveaux autobus seront équipés d'un système de suivi en temps réel, d'un affichage des horaires actualisés pour les usagers, de boîtes de perception sécurisées, ainsi que de caméras de surveillance qui renforceront la sécurité publique.

Le financement servira également à remplacer 30 autobus spécialisés/de transport adapté et à remettre à neuf trois autobus diesel conventionnels. Cela permettra d'ajouter deux autobus au parc de véhicules de transport spécialisé et de contribuer au plan de croissance à long terme de Niagara Transit.

Citations

« Le vieillissement des infrastructures est une préoccupation de plus en plus grande pour les collectivités canadiennes. Cet investissement fédéral de plus de 50 millions de dollars pour le renouvellement du parc d'autobus de Niagara est un exemple de la manière dont le gouvernement fédéral s'associe aux provinces et aux municipalités pour leur fournir le financement dont elles ont besoin pour assurer le bon fonctionnement des collectivités. »

Chris Bittle, député de St. Catharines

« Notre gouvernement protège l'Ontario contre les tarifs imposés par les États-Unis en investissant 70 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour réaliser le plus grand projet d'expansion du transport en commun de l'histoire du Canada, y compris ici même dans la région de Niagara. Nous permettons aux gens d'accéder à des emplois bien rémunérés et à des logements, nous aidons les entreprises locales à prospérer et nous faisons croître notre économie. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante pour les usagers du transport en commun de la région de Niagara en investissant dans des infrastructures de transport en commun qui relieront les collectivités et permettront aux résidents de se rendre plus facilement à destination grâce à des services d'autobus rapides et fiables. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour avoir recours aux services de Niagara Transit, et notre gouvernement continuera de protéger l'Ontario grâce à des investissements dans le transport en commun qui soutiennent notre population croissante et stimulent la croissance économique. »

L'honorable Sam Oosterhoff, député provincial de Niagara-Ouest

« Le Conseil régional reconnaît depuis longtemps qu'il est important de bâtir un réseau de transport en commun moderne, intégré et efficace qui dessert toute la région de Niagara et relie notre région aux possibilités économiques de la région du Grand Toronto. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à Niagara Transit d'effectuer une importante mise à niveau pour que son parc de véhicules interurbains et de transport adapté puisse répondre aux besoins croissants des usagers de Niagara pendant de nombreuses années. »

Jim Bradley, président de la Municipalité régionale de Niagara

« Je tiens à remercier nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial pour cet important investissement dans le parc de véhicules conventionnels et spécialisés de Niagara Transit. Notre partenariat est essentiel pour maintenir et développer notre réseau afin que les résidents de Niagara puissent aller dans tous les coins de la région et bien au-delà. Le transport en commun est essentiel à la réussite économique et au tissu social de Niagara, et je me réjouis que l'on continue à travailler ensemble pour bâtir le réseau de transport en commun du 21e siècle que nos résidents méritent.

Mat Siscoe, maire de la Ville de St. Catharines et président de la Niagara Transit Commission

Produit connexe

document d'information : Rafraîchir, rénover, remplacer - Le Canada, l'Ontario et Niagara investissent dans l'amélioration du transport en commun

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit plus de 51 millions de dollars dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l' Ontario investit plus de 42 millions de dollars dans ces projets et la contribution de la Municipalité régionale de Niagara s'élève à plus de 34 millions de dollars.

investit plus de 42 millions de dollars dans ces projets et la contribution de la Municipalité régionale de Niagara s'élève à plus de 34 millions de dollars. Le volet Infrastructures de transport en commun appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année afin de répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

L' Ontario investira 70 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour réaliser le plus grand projet d'expansion du transport en commun de l'histoire du Canada.

investira 70 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour réaliser le plus grand projet d'expansion du transport en commun de l'histoire du Canada. L' Ontario fournit également à la région de Niagara plus de 6,8 millions de dollars dans le cadre du Programme de financement par la taxe sur l'essence 2024-2025. Ce programme consacre deux cents pour chaque litre d'essence vendu en Ontario aux municipalités pour le transport en commun. Les municipalités peuvent utiliser les fonds provenant du Programme de financement par la taxe sur l'essence pour les dépenses d'exploitation et d'immobilisations liées au transport en commun.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun au Canada

https://housing-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://housing-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://housing-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Programme de financement par la taxe sur l'essence 2024-2025 par municipalité

https://news.ontario.ca/fr/backgrounder/1005833/financement-par-la-taxe-dur-lessence-2024-par-municipalite

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et les Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Dakota Brasier, Directrice, Relations avec les médias, Cabinet du ministre des Transports, [email protected]; Leah Tracey, Consultante en communications, Niagara Transit, 1-833-678-5463, poste 3569, [email protected]