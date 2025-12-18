CHARLOTTETOWN, PE, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et député de Charlottetown, et l'honorable Zack Bell, ministre des Pêches, tourisme, sport et culture, ont annoncé un financement conjoint de plus de 8,6 millions de dollars pour la mise en place des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales qui permettront de soutenir la construction de jusqu'à 525 logements à vocation mixte dans le cadre du projet provincial de développement d'Hillsborough Park. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements fédéral et provincial, qui ouvre la voie à la construction de nouveaux logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante. Le gouvernement du Canada investit plus de 4,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) et le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit plus de 4,3 millions de dollars par l'intermédiaire de la PEI Housing Corporation.

Ce projet consiste à construire une station de relèvement des eaux usées et à installer environ 150 mètres de conduites de refoulement des eaux usées, 1 684 mètres de conduites sanitaires, 1 763 mètres de conduites d'eau et 2 901 mètres de conduites d'eaux pluviales, ainsi que des regards et 3 bassins de rétention d'environ 600 mètres carrés chacun.

D'importants projets d'infrastructure, comme celui-ci, appuient l'objectif du gouvernement du Canada de lutter contre la crise du logement et viennent soutenir le travail effectué par Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager de meilleures méthodes de construction.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de notre engagement commun à effectuer des investissements significatifs qui permettront d'offrir de nouvelles possibilités de logement à Charlottetown. En collaboration avec nos partenaires, nous contribuons à la construction et à l'accélération de la livraison d'un plus grand nombre de logements abordables qui apporteront stabilité et possibilités, et qui jetteront les bases d'un avenir plus équitable pour les insulaires. »

Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale et député de Charlottetown

« Grâce à notre stratégie provinciale en matière de logement, nous nous attaquons à la disponibilité et à l'abordabilité des logements pour tous les insulaires. Cette entente ouvre la voie au plus grand projet immobilier jamais entrepris par la PEI Housing Corporation. En collaboration avec nos partenaires, nous construisons davantage de logements, créons des possibilités et bâtissons une province plus forte et plus inclusive. »

L'honorable Zack Bell, ministre des Pêches, tourisme, sport et culture

« Cet investissement contribuera à augmenter le nombre de logements pour les insulaires, et nous sommes encouragés de voir que les Mi'kmaq sont inclus dans cette croissance. La mise à disposition de terrains aménagés pour nos communautés est une mesure concrète qui soutient la planification à long terme et le bien-être de notre peuple. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration avec le gouvernement. »

Junior Gould, chef de la Première Nation Abegweit

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape importante grâce à laquelle les Mi'kmaq d'Epekwitnewaq participent au développement à Epekwitk (Î.-P.-É.). L'accès à des terrains aménagés soutient les besoins en logement de nos communautés et leur planification future. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat et sommes heureux que l'on ait reconnu qu'une véritable réconciliation doit se refléter dans le partage de l'utilisation des terres et des possibilités. »

Tabatha Bernard, cheffe de la Première Nation de Lennox Island

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 4 340 300 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), et la contribution de la PEI Housing Corporation s'élève à 4 340 300 $.

Grâce à un partenariat historique entre la province et les Premières Nations de l'Î.-P.-É., 10 % des lots aménagés seront attribués à titre de terrains viabilisés aux communautés autochtones de l'Île-du-Prince-Édouard.

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Maisons Canada a été lancée le 14 septembre 2025 et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

