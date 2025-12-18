BRANDON, MB, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Les résidents de Brandon bénéficieront d'une meilleure protection contre les inondations et d'un nouvel espace public vert grâce à un investissement de 1 million de dollars du gouvernement fédéral.

Le projet consiste à créer un bassin de rétention des eaux pluviales naturalisé de 10 acres qui imitera les milieux humides des prairies en filtrant l'eau, en absorbant le carbone et en réduisant la pollution, en plus d'augmenter la capacité de stockage des eaux pluviales afin de prévenir les inondations par ruissellement lors de fortes pluies.

En plus de ces avantages pour l'atténuation des inondations, le projet permettra d'améliorer les possibilités de loisirs pour les résidents grâce à un sentier polyvalent de 500 mètres qui sera relié au réseau de sentiers existant de Brandon, à la plantation d'environ 100 arbres et espèces végétales indigènes des milieux humides, ainsi qu'à l'installation de nouveaux bancs, panneaux de signalisation et poubelles, ce qui permettra de créer un espace accueillant et durable pour la communauté.

« Ce nouveau bassin naturalisé et ce sentier offriront aux résidents de Brandon un moyen sûr et agréable de se rapprocher de leurs voisins et de profiter des espaces verts locaux et du cimetière. En facilitant la marche, le vélo et les activités de plein air, ce projet contribuera à renforcer les liens communautaires et à favoriser un mode de vie plus sain et plus durable. »

L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'investissement au titre du Fonds pour les infrastructures naturelles contribuera grandement à offrir des avantages durables aux résidents de Brandon. Ce projet de bassin de rétention des eaux pluviales naturalisé changera non seulement la donne en ce qui concerne les inondations et le drainage, mais il sera également fantastique pour tous ceux qui aiment passer du temps en plein air. Nous sommes vraiment reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour son soutien, qui apportera des avantages durables aux générations futures. »

Jeff Fawcett, maire de Brandon

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 million de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles. La contribution de la Ville de Brandon s'élève à 5 278 000 $.

Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme a été alloué à des projets menés par des Autochtones.

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada.

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

