QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier de présenter, en collaboration avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), le concert Rafael Payare à la rencontre des conservatoires, le 2 juin prochain à 14 h, au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Ce concert de l'Orchestre symphonique des conservatoires (OSC) rassemblera sur une même scène une cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants de l'ensemble du réseau ainsi que des musiciennes et musiciens de l'OSM.

C'est le très réputé chef Rafael Payare, directeur musical de l'OSM, qui dirigera les étudiantes et étudiants provenant des conservatoires de musique de Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. Pour l'occasion, ils interpréteront l'Ouverture de l'opéra Nabucco de Giuseppe Verdi, Kaléidoscope de Pierre Mercure et la Symphonie no 8 en sol majeur, « Tchécoslovaque », B. 163, opus 88, Antonín Dvořák.

Cet événement unique s'inscrit dans le cadre d'un partenariat important entre le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et l'Orchestre symphonique de Montréal, annoncé à l'automne dernier, par lequel l'OSM ira à la rencontre des mélomanes partout au Québec lors d'activités organisées dans un conservatoire de musique différent chaque année. « Il s'agit d'une collaboration qui profitera grandement à nos jeunes artistes qui sont l'avenir de la musique classique au Québec. Ils côtoieront des musiciens d'orchestre aguerris et seront dirigés par nul autre que maestro Payare. C'est une expérience professionnalisante de grande envergure! », commente Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

Les élèves du réseau du Conservatoire travaillent le programme du concert dans leur région respective depuis plusieurs semaines, dans le cadre d'un cours dédié à ce projet pédagogique. La mise en commun de ce travail important sera réalisée à Val-d'Or pendant une série de répétitions intensives avec M. Payare et les musiciennes et musiciens de l'OSM. C'est le jeune chef Thomas Le Duc-Moreau, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal et ancien chef assistant à l'OSM, qui amorcera les premières journées de répétitions. Pour les jeunes participants, cette expérience rassembleuse culminera lors du concert, où l'ensemble des apprentissages des derniers mois prendra forme devant le public.

L'Orchestre symphonique des conservatoires est un projet semestriel offert aux élèves en musique du Conservatoire de niveaux collégial et universitaire. Depuis sa création, cet ensemble nomade s'est produit à Québec, Rimouski, Saguenay et Trois-Rivières. Les étudiantes et étudiants ont eu le privilège de jouer sous la direction de James Darling, Nicolas Ellis, Dina Gilbert, Sébastien Lépine et Jean-Marie Zeitouni.

Le concert Rafael Payare à la rencontre des conservatoires sera offert gratuitement, mais le public devra réserver sa place. Les billets pour le concert seront disponibles à compter du 1er mai prochain auprès du Théâtre Télébec.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

