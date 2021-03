LAVAL, QC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - La grande famille de Rythme FM est fière d'annoncer la création d'un grand événement réunissant tous les auditeurs et auditrices des stations du Réseau Rythme situées à Montréal, en Mauricie, en Estrie et à Québec au M102.9.

En effet, la première édition du Radiothon Pour l'amour se tiendra le mercredi 21 avril à compter de 8 h. Vingt-quatre heures de radio où tous les efforts en ondes seront consacrés à sensibiliser la population à cette cause et faire connaître cette association qui vient en aide aux femmes en difficulté à travers la province.

Pas moins de sept féminicides ont eu lieu au Québec depuis le début de l'année. Ce chiffre effroyable exclut toutes les femmes qui souffrent en silence et dans la peur d'être la prochaine victime. C'est pourquoi, bien humblement, le réseau Rythme FM via ses stations de Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke et le M102,9 Québec, tenteront de sensibiliser leurs auditeurs et auditrices et de recueillir des dons.

" Ce que ces femmes subissent est épouvantable, sans compter les dommages collatéraux sur les familles, les enfants. Si notre action peut insuffler un peu d'espoir et peut les encourager à chercher de l'aide, même si ce n'est qu'une seule et unique personne, notre journée aura été une réussite. Nous ne souhaitons pas fixer un objectif précis de dons, mais plutôt faire connaître cet organisme qui soutient une grande partie de notre province." Expliquait Jean-Sébastien Lemire, vice-président du réseau Rythme.

Dès 8 h le 21 avril, les ondes des stations Rythme 105.7 à Montréal, 1001.1 en Mauricie, 93.7- 98.1 en Estrie et le M102.9 à Québec diffuseront le Radiothon Pour l'amour. Mettons fin à la violence conjugale. Au profit de SOS violence conjugale.

Plus de détails sur la programmation et sur les interventions à venir.

À propos de Cogeco Média La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 22 stations de radio au Québec et une station en Ontario, dont celles du réseau parlé le 98,5 à Montréal, le 106,9 en Mauricie, le 107,7 en Estrie et le 104,7 en Outaouais; les stations du réseau Rythme FM à Montréal, en Mauricie et en Estrie, celles du réseau Planète au Saguenay-Lac-St-Jean, du réseau Capitale Rock et WOW, en Abitibi-Témiscamingue. Cogeco Média possède également les stations CIME dans les Laurentides, , Lachute et à Hawkesbury (Ontario), CKOI, The Beat et Radio Circulation à Montréal, le FM 93, M102,9 à Québec et le 95,7 KYK au Saguenay. Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent plus de 5,3 millions d'auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d'information radiophonique privée au Québec.

