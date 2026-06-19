Radiation temporaire de Deve Barthelemy-Anilus (certificat no. 218067)

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le 1er juin 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a rendu une décision concernant M. Deve Barthelemy-Anilus, qui exerçait au moment des faits comme courtier en assurance de dommages des entreprises.

M. Barthelemy-Anilus a plaidé coupable au seul chef d'infraction contenue à la plainte disciplinaire, soit :

D'avoir agi à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession en soumettant une cinquantaine de réclamations à l'assurance collective souscrite par son employeur, totalisant une somme de 4 445,89 $, alors que les soins de professionnels réclamés pour lui-même ou un membre de sa famille n'ont jamais été reçus.

Le tout s'est déroulé à Montréal, entre le 12 avril 2022 et 17 janvier 2023.

Le comité lui a imposé les sanctions suivantes :

Une amende de 2000 $; et

Une radiation temporaire de 1 an.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Bathelemy-Anilus débutera à la remise en vigueur de son certificat.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535