Radiation temporaire de Guy Belliveau (certificat no. 152785)

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Le 8 juin 2026 le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire pour un total de deux ans de Guy Belliveau, qui exerçait au moment des faits comme représentant en assurance de personnes et en régimes d'assurance collective.

M. Belliveau a plaidé coupable de quatre chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

D'avoir transmis ou permis que soient transmis à un assureur des informations fausses, trompeuses ou inexactes sur les données d'expérience (primes perçues et réclamations payées), à l'occasion d'une demande de soumission pour un contrat d'assurance collective pour quatre clients, individuel et commerciaux.

Le tout s'est déroulé dans la région Montréal, entre le 13 avril 2021 et 3 septembre 2021.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Belliveau ne débutera qu'au moment où il reprendra son droit de pratique, à la suite de l'émission à son nom d'un certificat par l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente, le cas échéant.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535