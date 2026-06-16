Radiation temporaire de Denis Lemieux (certificat no. 121131)

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le 27 mai 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire de Denis Lemieux représentant en assurance contre la maladie et les accidents, pour un total de 12 mois.

M. Denis Lemieux a été reconnu coupable de tous les chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

De ne pas avoir agi avec modération et professionnalisme en faisant souscrire à sa cliente un contrat d'assurance alors qu'elle avait exprimé sa volonté de ne pas souscrire à ce type d'assurance et qu'elle avait préalablement annulé un contrat souscrit par l'entremise de l'Intimé;

D'avoir exercé ses activités de façon négligente en faisant souscrire à une cliente vulnérable, un contrat d'assurance, et ce, alors qu'elle ne pouvait pas comprendre le produit souscrit;

De ne pas avoir procédé à une analyse complète et conforme des besoins financiers d'une cliente alors qu'il lui faisait souscrire un contrat d'assurance;

D'avoir exercé ses activités de façon négligente en faisant souscrire à une cliente vulnérable un contrat d'assurance, et ce, alors qu'elle ne pouvait pas comprendre le produit souscrit;

De ne pas avoir correctement rempli les formulaires de préavis de remplacement, alors qu'il faisait souscrire à quatre clients une proposition d'assurance protection accidentelle, laquelle était susceptible d'entraîner la résiliation d'autres contrats d'assurance.

Le tout s'est déroulé à Gatineau, entre le 7 février 2019 et 21 septembre 2021.

Veuillez noter que la radiation temporaire de M. Denis Lemieux débutera le 14 juillet 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535