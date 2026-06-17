Radiation temporaire de Nargues Atai (certificat no 257053)

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Le 3 juin 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation temporaire pour une période de six ans de Nargues Atai, qui exerçait en tant qu'agente en assurance de dommages des particuliers au moment des faits.

Mme Atai a plaidé coupable et a été reconnue coupable d'un chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit :

D'avoir soumis 32 faux reçus pour elle ou son conjoint ainsi qu'une fausse facture, alors que ces prestations n'ont pas été reçues, pour un total de 38 995 $.

Le tout s'est déroulé dans la région de Montréal, entre les ou vers les 28 avril 2023 et 1er février 2024.

Veuillez noter que la radiation temporaire de Mme Atai débutera le 4 juillet 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 470-5535