Radiation permanente de Martin Isabelle (certificat no. 199037)

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le 4 mai 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation permanente de Martin Isabelle qui exerçait au moment des faits comme représentant en assurance de personnes.

M. Isabelle a été reconnu coupable des deux chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit :

De s'être approprié la somme de 51 500 $ qu'un client lui avait confié à des fins de placement;

De s'être approprié la somme de 15 000 $ qu'une cliente lui avait confié à des fins de placement.

Le tout s'est déroulé dans la province de Québec, entre le 20 mars 2023 et le 6 avril 2023.

Veuillez noter que la radiation permanente de M. Isabelle est effective depuis le 4 mai 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre de l'assurance.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514-470-5535