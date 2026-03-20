Radiation permanente d'Omer Naek

MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le 4 mars 2026, le comité de discipline de la Chambre de l'assurance a ordonné la radiation permanente de M. Omer Naek (certificat no. 202506).

M. Naek a été reconnu coupable des deux chefs d'infractions contenus à la plainte disciplinaire, soit :

Ne pas avoir sauvegardé son indépendance et s'être approprié une somme d'environ 30 000 $ appartenant à feu T.D.T contrevenant ainsi aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière;

Ne pas avoir sauvegardé son indépendance et s'être approprié une somme de 255 000 $ appartenant à G.L.V. et/ou J.L., des clients de l'institution financière pour laquelle il était employé, contrevenant ainsi aux articles 11, 17 et 18 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière.

Le tout s'est déroulé dans la région de Montréal, durant les mois de juin et juillet 2020 ainsi que du mois d'aout 2020 jusqu'au mois de juillet 2021.

Veuillez noter que la radiation de M. Naek est effective depuis le 4 mars 2026.

La décision disciplinaire complète peut être consultée sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance a le mandat d'agir dans l'intérêt public en offrant un encadrement de qualité au secteur de l'assurance et de la planification financière. Elle veille à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses membres qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre.

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514 842-2591, poste 706