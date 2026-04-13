La Chambre de l'assurance publie son premier rapport d'activité

MONTRÉAL, le 13 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de l'assurance (la Chambre), organisme d'autoréglementation constitué par la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (Loi 16), publie son premier rapport d'activité. Celui-ci couvre la période du 4 juillet au 31 décembre 2025, soit à partir de la date de la création de la Chambre, issue de la fusion de la Chambre de l'assurance de dommages et de la Chambre de la sécurité financière.

Le rapport est accompagné des états financiers portant sur l'ensemble de l'année 2025.

Responsable de l'encadrement déontologique des professionnels de l'assurance et de la planification financière, la Chambre de l'assurance rend ainsi des comptes au grand public et à l'industrie sur la manière dont elle est gouvernée, sur ses activités réglementaires, sur la façon dont elle remplit sa mission de protection du public et sur les services de prévention et d'accompagnement qu'elle offre à ses membres.

Les priorités réglementaires et opérationnelles

Le rapport met en lumière les étapes qui ont suivi la création de la Chambre, ses projets prioritaires ainsi que la performance de la gouvernance et des activités réglementaires.

« Depuis la création de la Chambre de l'assurance, l'une des priorités est de mettre en place les fondations d'une gouvernance performante, dans le respect des dispositions dictées par la Loi 16, et sans compromis sur la protection du public. À cet égard, je suis fier du travail accompli en 2025 par le conseil d'administration, dont les efforts étaient guidés par la volonté de mettre sur pied une Chambre crédible, solide et durable », indique monsieur Mario Albert, président du conseil d'administration. « En lisant ce rapport, vous constaterez que la conformité à la Loi 16 avance bon train et que les dernières étapes se termineront dans les prochains mois. »

« En plus de la fusion, le rapport d'activité démontre que nous avons assuré la stabilité et la continuité des services, des mesures de prévention et de protection du public. Notre objectif est de préserver et de renforcer la confiance des consommateurs et de l'industrie à l'égard de la nouvelle Chambre. Je tiens à remercier sincèrement les équipes dont l'engagement quotidien permet d'offrir un encadrement déontologique et un accompagnement professionnel de qualité. En 2026, la Chambre poursuivra sa mission dans un climat de respect, de collaboration et de confiance », ajoute madame Chantal Lamoureux, présidente-directrice générale.

Enfin, la publication des états financiers audités offre un portrait clair et fidèle de la situation financière de l'organisme, incluant ses revenus et ses dépenses.

Consultez le rapport d'activité.

Consultez les états financiers.

Le rapport d'activité et les états financiers seront présentés lors de l'assemblée générale annuelle de la Chambre de l'assurance, le 21 avril prochain. L'assemblée est réservée aux membres qui peuvent s'inscrire en cliquant ici.

À propos de la Chambre de l'assurance

La Chambre de l'assurance protège le public en guidant la pratique professionnelle de ses membres. Elle offre un encadrement de qualité en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline des professionnels qui exercent à titre de représentant en assurance de personnes, représentant en assurance collective, représentant en épargne collective*, représentant en plans de bourses d'études*, planificateur financier (pour la déontologie et la discipline uniquement), agent en assurance de dommages, courtier en assurance de dommages ou expert en sinistre. www.chambreassurance.ca

*À compter de juillet 2026, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et l'Autorité des marchés financiers seront responsables de l'encadrement des membres dans ces disciplines.

SOURCE Chambre de l'assurance

Renseignements : Gabrielle Lachance, Chambre de l'assurance, [email protected], Tél. : 514-470-5535