Rachel Rouleau reçoit le prix Louis-Hébert de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est la pharmacienne Rachel Rouleau, chef adjointe du département de pharmacie au CIUSSS de la Capitale-Nationale qui reçoit, en 2020, la plus haute distinction de l'Ordre des pharmaciens du Québec, le prix Louis-Hébert. Ce prix lui a été remis à l'occasion des Conférences virtuelles de l'Ordre, qui se déroulaient un peu plus tôt aujourd'hui.

Le prix Louis-Hébert souligne la carrière d'un pharmacien ou ex-pharmacien s'étant distingué par son engagement envers la profession, son rayonnement, son éthique élevée, ce qui en fait un modèle de référence. Rachel Rouleau était la personne toute désignée pour le recevoir.

Un impact majeur dans le domaine de l'asthme et des soins respiratoires

Madame Rouleau est diplômée de la toute première cohorte de maîtrise en pharmacie d'hôpital de l'Université de Montréal, en 1993. Dès cette époque, son projet de résidence en pneumologie contribue au développement du Réseau québécois pour l'enseignement sur l'asthme qui deviendra celui sur l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), puis récemment sur les soins respiratoires.

Déjà comme résidente, elle réalisait le questionnaire et l'histoire médicale de la maladie qui contribuaient à poser le diagnostic et à offrir un enseignement plus personnalisé pour les patients. Plusieurs dizaines de centres d'enseignement sur l'asthme ont vu le jour au Québec depuis et les pharmaciens se sont mis à enseigner les techniques d'administration des médicaments. Les travaux de Madame Rouleau ont contribué à diminuer la morbidité en rendant plus accessibles les traitements.

Diminuer l'utilisation des médicaments inappropriés

Plus récemment, Madame Rouleau a été l'instigatrice du projet d'évaluation de la personnalisation des soins (PEPS), implanté au centre d'hébergement de soins de longue durée au CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ce projet consiste à mieux organiser les soins en tirant le meilleur parti des interventions du médecin, du pharmacien et de l'infirmière afin d'améliorer le confort des résidents et d'optimiser l'usage des médicaments. Le réseau québécois de la santé tout entier s'inspire maintenant du projet PEPS, qui a reçu le prix Innovation de l'Ordre en 2018.

Une carrière qui touche tous les axes de la pharmacie

La carrière de Rachel Rouleau a touché aux cinq axes de la profession de pharmacien soit les soins pharmaceutiques, l'enseignement, la recherche, la gestion et les services pharmaceutiques, ce qui l'a menée aux quatre coins de la province. Mais plus important encore, sa carrière lui a permis d'améliorer les soins auxquels ont accès tous les Québécois.

Dans la vidéo présentant son prix, le Dr Jean-Paul Praud du CIUSSS de l'Estrie témoigne : « J'ai appris avec Rachel, ce qu'était la collaboration entre pharmaciens et médecins. » Un bel hommage à une pharmacienne exceptionnelle!

Pour visionner la vidéo, cliquez ici.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

