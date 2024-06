Raccordement d'une puissance de 5 MW et plus - Onze projets porteurs sélectionnés pour la transition énergétique et le développement économique du Québec

QUÉBEC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec dévoile la liste de onze entreprises dont les projets ont été sélectionnés pour obtenir un raccordement d'une puissance de 5 mégawatts (MW) et plus. Ces projets permettront de poursuivre la transition énergétique du Québec et d'accélérer le développement de secteurs stratégiques pour l'économie québécoise.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les onze entreprises dont les projets ont été sélectionnés sont les suivantes :

Entreprise Emplacement Secteur d'activité Aluminerie Alouette Sept-Îles Aluminium ArcelorMittal Port-Cartier Mines et métaux Projet de relance Thurso Bioénergies Glencore Rouyn-Noranda Mines et métaux Hy2gen Baie-Comeau Chimie verte Minerai de fer Québec Fermont Acier vert Réseau Allégé Québec Shawinigan Filière batterie Shango Canada Port-Cartier Mines et métaux Technologies Lithion Bécancour Filière batterie Tiandingfeng Canada Sorel Manufacturier Vale Canada Bécancour Filière batterie

Ces projets, dont le raccordement est sous réserve de la conclusion d'une entente détaillée entre Hydro-Québec et les différents promoteurs, ont été retenus parmi toutes les demandes de raccordement reçues et ayant un niveau élevé de probabilité de réalisation. Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec communiquera avec les représentants des projets retenus afin de convenir des paramètres précis et des conditions du raccordement au réseau.

La sélection des projets a été effectuée selon les critères d'analyse décrits sur le site Web du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui incluent les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec, les retombées sur l'économie et le développement régional, l'impact environnemental et social de même que la cohérence avec les orientations gouvernementales.

D'autres projets identifiés comme porteurs pour la transition énergétique et le développement économique du Québec pourraient s'ajouter à cette liste, qui totalise plus de 14 800 MW, en fonction des possibilités de raccordement. Soulignons que le gouvernement a refusé 24 projets, qui représentaient 1 345 MW.

Citation :

« Pour continuer à décarboner notre économie dans un contexte de resserrement des bilans énergétiques, on doit choisir judicieusement les projets les plus porteurs et allouer notre électricité disponible de façon responsable et durable. Cette deuxième sélection de projets va accélérer notre transition énergétique, tout en renforçant nos secteurs stratégiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le 15 février 2023, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité.

Depuis l'adoption de cette loi, le gouvernement, en collaboration avec Hydro-Québec, sélectionne les projets de grande puissance, soit ceux de 5 MW et plus, alors qu'avant, la société d'État était dans l'obligation de desservir les projets requérant moins de 50 MW, ce qu'elle n'est désormais plus tenue de faire.

Le processus d'autorisation vise les nouvelles demandes et les charges additionnelles de 5 MW et plus pour lesquelles, dans les deux cas, une entente prévoyant un engagement financier n'a pas été conclue avec Hydro-Québec ou un autre titulaire de droit exclusif de distribution d'électricité avant le 2 décembre 2022.

Les projets visés doivent obtenir l'autorisation du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avant de pouvoir être raccordés par Hydro-Québec ou un autre titulaire de droit exclusif de distribution de l'électricité.

Afin d'obtenir une autorisation, les promoteurs doivent d'abord communiquer avec leur délégué commercial attitré chez Hydro-Québec, écrire à [email protected] ou communiquer avec leur distributeur d'électricité.

