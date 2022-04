Quinze finissant.e.s pour le Conservatoire de musique de Québec - Récitals d'examens terminaux

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) est fier d'annoncer que quinze de ses étudiant.e.s feront leur examen terminal cette année. Dans les prochaines semaines, treize étudiant.e.s en interprétation proposeront des récitals de haut niveau aux mélomanes de la région tandis que deux étudiants en composition présenteront leur thèse de soutenance au Conservatoire de musique de Montréal.

Ces examens, ouverts au public, sont une étape cruciale du cheminement pédagogique des étudiant.e.s du Conservatoire, car ils concluent un cycle universitaire. Ils viennent ainsi couronner les milliers d'heures de répétition, de travail assidu et de recherche réalisés au cours de nombreuses années de formation musicale.

Chaque récital sera enregistré, et ce sont ces vidéos qui seront par la suite évaluées par un jury composé de professeur.e.s du Conservatoire, mais également de musiciens professionnels. Formés par spécialité, ces comités déterminent si la performance de chaque étudiant.e atteint les objectifs de leur programme respectif et, par le fait même, s'ils peuvent obtenir leur diplôme du Conservatoire. Le processus de délibération se tiendra du 22 avril au 5 mai prochain.

« Nous sommes très heureux que la majeure partie des examens de nos étudiants ait lieu cette année dans notre région, et non à Montréal comme cela se faisait traditionnellement. Cela permettra au public de Québec de venir encourager nos finissants et de profiter du formidable travail qu'ils ont accompli. Alors, nous invitons tous les mélomanes à nous rejoindre pour ces magnifiques récitals! », explique Jean-Fabien Schneider, directeur du CMQ.

Les récitals, offerts sans réservation et tout à fait gratuitement, auront lieu, suivant les spécialités, à la Cathédrale Holy Trinity, au Palais Montcalm ou au Conservatoire de musique de Montréal. Consultez notre site internet pour connaître les dates et lieux de ces examens.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

