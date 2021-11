Quelles sont les meilleures offres du Vendredi fou et du Cyberlundi chez Bureau en Gros ? Découvrons ensemble

La plus grande vente de Bureau en Gros avec des centaines d'articles aux prix les plus bas de l'année, y compris les produits de technologie, jeux et produits créatifs pour enfants.

RICHMOND HILL, ON, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Bureau en Gros a dévoilé ses offres du Vendredi fou pour 2021. C'est la plus grande vente de l'année, Bureau en Gros offrira des centaines d'articles aux prix les plus bas du Vendredi fou et du Cyberlundi. Les clients peuvent magasiner tôt en ligne sur bureauengros.com à compter du 25 novembre à 18 h (HNE) avec la livraison gratuite sur toutes les commandes, et les magasins ouvriront tôt le 26 novembre à 8 h (HNE) (visitez locations.bureauengros.com pour connaître les heures d'ouverture locales).

« Nous constatons que les Canadiens font leurs achats plus tôt cette année, tant en magasin qu'en ligne, pour devancer la ruée des Fêtes et s'assurer d'obtenir leurs meilleurs choix et leurs cadeaux indispensables », a déclaré John DeFranco, chef des affaires commerciales de Bureau en Gros. « Dans cette optique, nous proposons nos prix les plus bas de l'année durant le Vendredi fou et le Cyberlundi sur les meilleures marques de produits de technologie, produits de jeux, cadeaux attentionnés pour le travail et l'apprentissage, ainsi que des produits de créativité et d'apprentissage pour les enfants. »

LES 10 MEILLEURES OFFRES DU VENDREDI FOU

En vigueur en ligne à compter du 25 novembre à 18 h (HNE), et en magasin à compter du 26 novembre à 8 h (HNE), jusqu'à épuisement des stocks.

AUBAINES DU CYBERLUNDI

En vigueur en ligne à compter du 29 novembre à 12 h (HNE), jusqu'à épuisement des stocks.

Les commandes passées sur bureauengros.com sont livrées gratuitement le lendemain.

La livraison rapide et gratuite est offerte sur toutes les commandes chaque jour sur bureauengros.com. Puisque bureauengros.com dispose de son propre parc de véhicules pour livrer les commandes en ligne dans 85 % du pays, les clients peuvent s'attendre à ce que leurs achats arrivent dans un délai de 1 à 2 jours. L'option de collecte à l'auto sans contact est également disponible pour les commandes passées en ligne.

Politique de retour prolongée des Fêtes

Bureau en Gros a également prolongé sa politique de retour en magasin pour la saison des Fêtes. Les achats effectués après le 1er novembre peuvent être retournés jusqu'au 16 janvier ou dans un délai de 14 à 30 jours à compter de la date d'achat (le délai le plus long étant retenu). Les retours doivent être présentés avec un reçu. Les articles retournés avec un reçu-cadeau seront admissibles pour un échange ou un crédit en magasin.

Magasinez en sécurité

Bureau en Gros a mis en place le programme Magasinez en sécuritéMC pour assurer la sécurité de ses associés et de ses clients. Les protocoles de santé et de sécurité en magasin comprennent des directives de distanciation physique, la désinfection tout au long de la journée, le port du masque, des stations sanitaires et l'application Magasinez en sécuritéMC qui permet aux clients de faire la file d'attente virtuellement pendant les heures de pointe.

À propos de Staples Canada/Bureau en Gros

Staples Canada/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 300 magasins et le site bureauengros.com. L'entreprise possède deux sous-marques qui soutiennent ses clients commerciaux, Bureau en Gros Privilège pour les petites entreprises et Staples Professionnel pour les moyennes et grandes entreprises, ainsi que cinq studios de travail partagé à Toronto, Kelowna, Oakville et Ottawa sous la bannière Staples Studio. Staples Canada/Bureau en Gros est fière de travailler en partenariat avec le Centre MAP dans le cadre de sa campagne À chance égale, qui vise à s'attaquer aux inégalités dans les collectivités partout au Canada et à créer un avenir équitable pour tous. Consultez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

