Quelle cible climatique pour le Québec?

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Bernard Drainville, salue la tenue de consultations particulières sur la révision de la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Québec. Ces consultations seront menées par la Commission des transports et de l'environnement de l'Assemblée nationale à compter du 25 novembre.

Conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, la cible actuelle de réduction de 37,5 % sous le niveau de 1990 doit être révisée d'ici le 31 décembre 2025. Le gouvernement du Québec s'engage à mener cette révision de manière rigoureuse, transparente et responsable. Le ministre a déjà amorcé ce processus en demandant au Comité consultatif sur les changements climatiques de le conseiller sur la question. La tenue des consultations particulières par la Commission constitue la deuxième étape de cette démarche.

Des voix issues des milieux économique, social, environnemental, scientifique et autochtone seront entendues par la Commission. Cette diversité d'expertises permettra d'évaluer les répercussions de la cible climatique sur notre société et notre économie, tout en identifiant les leviers d'une transition juste et efficace.

À l'issue de ces consultations, le gouvernement analysera les propositions reçues et réitèrera ou adoptera, par décret, une cible climatique à la hauteur des défis et des aspirations du Québec.

« Nous traversons une période de grands changements, ici comme ailleurs. Les enjeux économiques, énergétiques et climatiques évoluent rapidement, et nous avons la responsabilité de revoir notre cible avec sérieux. Nous allons prendre le temps d'écouter, de réfléchir et de nous appuyer sur les meilleures expertises pour définir une cible qui nous ressemble : ambitieuse, cohérente et adaptée à la réalité d'aujourd'hui. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Pour plus d'informations sur la consultation de la Commission des transports et de l'environnement.

Consultez la page Engagements du Québec pour le climat.

