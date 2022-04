MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - Québecor et la Soverdi sont fiers d'annoncer l'adhésion de Québecor au Comité des leaders de la forêt urbaine. À travers son écosystème médiatique, l'entreprise offrira une vitrine unique pour mettre en lumière les initiatives de verdissement sur des terrains privés et institutionnels de la Soverdi visant à accroître la forêt urbaine et améliorer la qualité de vie de la population.

Partenaire de longue date de la Soverdi, Québecor intensifie aujourd'hui son implication auprès de l'organisme. Par ce partenariat, Québecor offrira de la visibilité sur ses différentes plateformes pour la campagne Un arbre pour mon quartier, qui a déjà permis la plantation de plus de 21 000 arbres sur les terrains résidentiels de Montréal, ainsi qu'aux initiatives de plantation d'arbres soutenues par le Comité des leaders de la forêt urbaine dans le cadre du Plan Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal.

« Déjà engagée depuis de nombreuses années dans des initiatives de protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Québecor a la volonté de continuer de faire sa part et de contribuer encore davantage à la transition écologique. En tant qu'entreprise médiatique, nous mettons à profit notre réseau pour appuyer la Soverdi dans sa mission et sensibiliser le grand public. Nous espérons que cela se traduira par des gestes concrets pour le verdissement urbain et l'environnement, au bénéfice de l'ensemble de la communauté envers laquelle nous avons toujours été attentifs à nos responsabilités », souligne Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Soucieuse de préserver l'environnement, Québecor pose des gestes pour réduire son empreinte écologique, tout en encourageant ses employés, ses clients, ses collaborateurs et le grand public à adopter des habitudes responsables. L'entreprise est d'ailleurs engagée dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques, notamment grâce à son plan d'électrification des transports, afin de bâtir un Québec plus prospère, vert et durable pour tous.

Pour Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi : « C'est grâce au soutien des grands acteurs de la ville de Montréal que nous avons les moyens de réaliser des projets d'envergure à travers toute l'île. Aujourd'hui, et comme elle l'a déjà fait dans le passé, Québecor démontre, à travers son implication, que le verdissement est l'affaire de tous. Grâce à la nouvelle visibilité qui nous est offerte, nous allons pouvoir faire connaitre nos initiatives au public et encourager la communauté à verdir à nos côtés, pour le bien-être de l'ensemble de la population ».

La communauté des affaires se mobilise pour le verdissement

Les terrains privés et institutionnels représentant 66 % du territoire de la ville de Montréal, la participation du secteur privé est essentielle au verdissement de la métropole. Créé en juin 2018 par la Soverdi avec le soutien de la Ville de Montréal, le Comité des leaders de la forêt urbaine joue un rôle considérable auprès de la communauté des affaires. En plus de réaliser des projets de verdissement en tant que propriétaires ou investisseurs financiers, les leaders de la forêt urbaine créent un véritable mouvement d'entrainement à l'échelle de la métropole en incitant d'autres propriétaires à verdir leurs terrains. Ainsi, chaque année, grâce à eux, près de 5000 arbres prennent racine sur les terrains privés et institutionnels de Montréal.

À propos de la Soverdi

La société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un organisme à but non lucratif qui, depuis près de 30 ans, met en place des stratégies de verdissement sur les terrains privés et institutionnels de Montréal pour accroître significativement la forêt urbaine afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population. Dans le cadre du Plan climat 2020-2030, la Soverdi coordonne désormais la plantation de 200 000 arbres sur les terrains privés et institutionnels de Montréal, avec l'aide des partenaires de l'Alliance forêt urbaine. Ce nouveau défi s'appuie sur l'expérience de plus de 85 000 arbres plantés et entretenus par la Soverdi et l'Alliance forêt urbaine dans le cadre du Plan d'action forêt urbaine entre 2012 et 2021. www.soverdi.org

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor contribue ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

