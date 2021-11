Concrètement, l'engagement de Québecor permettra à la Fondation de s'impliquer dans le déploiement de centres de jour ou de bonifier des services actuels, et ce, en partenariat avec des organismes déjà bien implantés dans leur milieu et détenant une expertise auprès des personnes autistes. Ces organismes seront choisis en fonction de leurs besoins et de leur implication spécifiques envers les personnes autistes et majeures.

« Je tiens à saluer l'engagement profond et le dévouement de Charles et Sophie envers la cause de l'autisme. Interpellés par cette difficile réalité vécue au quotidien par de nombreuses familles québécoises, nous sommes heureux d'apporter notre soutien à cette cause si essentielle. Par cet engagement, c'est toute la grande famille de Québecor qui sera derrière la fondation afin que les jeunes adultes autistes et leurs parents aient accès à des lieux adaptés qui permettront de répondre à leurs besoins et d'améliorer leur qualité de vie », a affirmé Pierre Karl Péladeau.

« Comme on le répète souvent, indiquent Sophie Prégent et Charles Lafortune, l'autisme ne s'arrête pas à 21 ans et contrairement au cheminement normal d'un jeune vers la vie adulte, la présence des parents reste essentielle. Le manque de services pour les autistes d'âge adulte est criant, ce qui fait en sorte que les parents, qui vieillissent eux aussi, doivent toujours être aussi présents auprès de leurs enfants devenus adultes. Nous sommes profondément touchés de l'appui de la grande famille Québecor qui contribue, à travers cet investissement philanthropique, à donner de l'espoir aux familles d'enfants autistes du Québec. »

À l'heure actuelle, très peu de centres de jour sont destinés uniquement à cette clientèle. Une grande majorité d'établissements conjuguent les services pour personnes ayant un TSA avec des services pour personnes handicapées ou personnes ayant des déficiences intellectuelles. Or, les personnes autistes adultes ont plutôt besoin d'un environnement adéquat et adapté à leur situation. Ces centres de jour ont aussi pour objectif de permettre aux parents de poursuivre leurs activités professionnelles tout en offrant à leur enfant autiste, devenu majeur, un lieu de socialisation et d'apprentissage sur mesure. Se concentrant sur l'acquisition des compétences liées à l'autonomie, ces lieux encouragent la participation sociale et l'apprentissage par la musique, l'art, l'informatique, la cuisine, les études ou autres.

Découvrez la vidéo qui présente le témoignage de familles

Rappelons que la Fondation Autiste & majeur a été lancée le 13 octobre 2020 et a pour mission d'améliorer la qualité de vie ainsi que l'intégration dans la société des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l'éducation.

À PROPOS DE LA FONDATION AUTISTE & MAJEUR

La Fondation Autiste & majeur a pour mission d'améliorer la qualité de vie ainsi que l'intégration dans la société des jeunes adultes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la poursuite de l'éducation.

À propos de l'engagement social de QUÉBECOR

Québecor contribue depuis plus de 70 ans à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor mène de front de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à Québecor un pouvoir collectif qui lui permet de participer activement au développement d'une économie plus forte et innovante, d'une culture plus riche et diversifiée et d'une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

Liens connexes :

https://www.fondationautisteetmajeur.com/

https://www.facebook.com/fondationautisteetmajeur

SOURCE Québecor Média inc.

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Lyne Dutremble, annexe, [email protected], T. : 514 952-5047

Liens connexes

https://www.quebecor.com/