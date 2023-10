MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Québecor est fière d'annoncer le lancement de son service d'exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV) ainsi que l'agrandissement du territoire de desserte de ses marques Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile au Canada. Cet agrandissement graduel permettra à ces dernières d'offrir leurs services à des millions de consommatrices et de consommateurs canadiens additionnels.

« La mise en place par le CRTC du cadre pour les ERMV constitue un élément crucial pour le renforcement de la concurrence dans le secteur du sans-fil canadien. Ce cadre nous permettra, à compter d'aujourd'hui, d'accélérer le déploiement de nos produits et de nos services sans fil au-delà de la portée de nos infrastructures réseau actuelles, donnant ainsi à des millions de Canadiennes et de Canadiens l'accès à plus de choix, à une meilleure qualité de service et à de meilleurs prix », a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Rappelons que le cadre pour les ERMV mis sur pied par le CRTC permet aux fournisseurs établis de téléphonie sans fil de proposer leurs offres aux clientèles qui se situent en-dehors de l'empreinte de leur réseau, là où ceux-ci possèdent du spectre sans fil.

À propos de Québecor inc.

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

