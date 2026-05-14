MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Québecor inc. a été autorisée par la Bourse de Toronto à modifier son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités (le « programme de rachat ») afin d'augmenter le nombre maximal d'actions subalternes catégorie B (comportant droit de vote) (les « actions catégorie B ») qui lui est permis de racheter, soit de 5 000 000 d'actions catégorie B, représentant 3,2 % des actions catégorie B émises et en circulation en date du 1er août 2025 (la date de référence du programme de rachat), à 7 000 000 d'actions catégorie B, représentant approximativement 4,5 % des actions catégorie B émises et en circulation à la date de référence. Les autres modalités du programme de rachat demeurent inchangées.

Le programme de rachat, qui a débuté le 15 août 2025, se terminera au plus tard le 14 août 2026, et est effectué sur le marché libre par l'entremise de la Bourse de Toronto conformément aux exigences de cette bourse, ou d'autres systèmes de négociation parallèles au Canada. Dans le cadre de son programme actuel, en date du 11 mai 2026, la Société a racheté 4 624 900 actions catégorie B à un prix moyen pondéré de 50,46 $.

À propos de Québecor

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Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

SOURCE Québecor