MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - L'assemblée annuelle des actionnaires de Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B) se tiendra le jeudi 14 mai 2026 à 9 h 30. Les représentants des médias sont invités à assister à l'assemblée, qui sera suivie d'un point de presse donné par Sylvie Lalande, présidente du conseil d'administration de Québecor inc. et Québecor Média inc., ainsi que par Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et Québecor Média inc.

Date : Jeudi 14 mai 2026



Heure : 9 h 30, suivi d'un point de presse vers 11 h



Lieu : Montréal



RSVP : Au plus tard le mercredi 13 mai à midi [email protected]

*Seuls les journalistes, caméramans et photographes ayant reçu un courriel de confirmation de leur admission à l'assemblée pourront y accéder.

ACCÈS À LA DOCUMENTATION

À la suite de cette assemblée, tous les documents pertinents seront déposés sur le site web de Québecor, dont le discours du président et chef de la direction ainsi que celui du chef de la direction financière, de même que le rapport d'activité 2025. Une version enregistrée de l'assemblée sera également disponible jusqu'au 15 juin 2026.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

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SOURCE Québecor

Renseignements : Québecor, [email protected]