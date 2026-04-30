MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média inc. et Hugues Simard, chef de la direction financière de Québecor inc. et de Québecor Média inc., prendront la parole lors d'une conférence téléphonique qui suivra la divulgation des résultats consolidés de Québecor inc. pour le premier trimestre 2026, le jeudi 14 mai 2026, à 13 h. Les médias pourront participer à cet appel conférence en mode écoute seulement.

Conférence téléphonique : Québecor inc. annonce ses résultats consolidés pour le

premier trimestre 2026.

Le jeudi 14 mai 2026, à 13 h Numéro à composer : 1-800-990-4777 (Amérique du Nord)

ou 514-400-3794 (grande région de Montréal)

Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous

pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse suivante :

https://emportal.ink/47o86uR pour recevoir un rappel automatique instantané. Interlocuteurs : Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction,

Québecor inc. et Québecor Média inc.;

Hugues Simard, chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor

Média inc.

Les personnes qui seraient dans l'impossibilité d'assister à cette conférence téléphonique pourront avoir accès à une version enregistrée (en anglais seulement) par webdiffusion audio sur le site internet de Québecor au www.quebecor.com/fr/investisseurs/conferences-et-assemblee#prochaine-conference. Disponible jusqu'au 13 juillet 2026.

La Société

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A) (TSX : QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

SOURCE Québecor

Source : Hugues Simard, Chef de la direction financière, Québecor inc. et Québecor Média inc. [email protected], 514 380-7414; Renseignements : Direction des communications Québecor inc. et Québecor Média inc. [email protected], 514 380-4572